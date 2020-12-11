Стокгольм, , 10:04 — REGNUM В настоящее время в отделениях интенсивной терапии по всей Швеции осталось 22% свободных коечных мест. Сейчас в стране 49% пациентов, находящихся в реанимации, поставлен диагноз COVID-19. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Ситуация очень тревожная», — вынужденно констатировала руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл.

По словам представителя Государственного управления социальной защиты населения Ирен Нильссон-Карлссон, по всей стране свободных коечных мест в реанимационных отделениях осталось меньше четверти от общего количества — 22%.

«49% всех тех, кто находится на лечении в отделениях интенсивной терапии, — это пациенты с COVID-19», — заявила Нильссон-Карлссон.

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