Копенгаген, , 10:01 — REGNUM В общей сложности в 69 муниципалитетах Дании с 11 декабря будут ужесточены ограничения в связи с пандемией коронавируса. Как передает государственное информационное агентство Швеции TT, это означает, что карантинным запретам подвергнутся 79% граждан, проживающих в затрагиваемых новыми предписаниями властей муниципальных образованиях.

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О новых мерах заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике, который подчеркнул, что власти увеличили число муниципалитетов, в которых будут действовать ужесточённые карантинные меры. На этой неделе правительство уже ввело особый режим в 38 муниципалитетах.

Хеунике сообщил, что их число увеличивается на 31.

Ограничения коснутся работы баров, кафе и рестораном — теперь им разрешено продавать еду только на вынос. Театры, кинозалы, спортзалы и бассейны будут закрыты, а школьники с пятого года обучения будут учиться дистанционно.

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