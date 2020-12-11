Москва, , 09:59 — REGNUM Главную новогоднюю ель России 11 декабря доставят в Кремль. Дерево спилили 9 декабря в Наро-Фоминском лесничестве, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она отметила, что ель готовили к отправке в Москву 16 специалистов. Специальный автопоезд проедет 120 км, для него вечером откроют Спасские ворота Кремля.

«Почти двое суток ушло на подготовку ели к отправке в Москву, ее бережно упаковали и уложили на автопоезд», — рассказала Крылова ТАСС.

Новогодняя ель росла 96 лет, её высота — около 25 м. Она была выбрана за красоту, пропорции и отсутствие дефектов среди 50 таких же деревьев. Несколько дней ель будут наряжать игрушками и гирляндами.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавирусной инфекции детских представлений в Кремле в этом году не будет, однако елку на Соборной площади решили поставить.

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