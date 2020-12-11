Петрозаводск, , 10:07 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 428 инфицированных коронавирусом, что на один случай больше, чем сутками ранее. А также зарегистрировали еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 11 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 3198,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1750,7 случая, по Северо-Западу — 2508,5», — отметили в оперштабе.

Из числа новых носителей заболели 406 человек, в том числе 70 имеют симптомы средней тяжести, 14 находятся в тяжелом состоянии. Добавим, что в настоящий момент в стационарах республики находится 741 пациент с коронавирусом, из них четверо на ИВЛ.

Вместе с тем в Карелии продолжается рост числа летальных исходов от COVID-19. За последние сутки подтверждены две такие смерти в Республиканской инфекционной больнице. Там скончались два жителя Петрозаводска, 1942 и 1962 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в Республике Карелия выявлено 20 496 зараженных, из них 12 654 выздоровели, в том числе 373 человека выписаны за прошедшие сутки, 123 человека умерли. Продолжают лечение 7719 инфицированных.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 31 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1955 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — резюмировали в оперштабе.

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