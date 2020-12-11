Петропавловск-Камчатский, , 09:49 — REGNUM На Камчатку для помощи в предоставлении медицинских услуг населению в амбулаторном звене прибудут медики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Благодаря поддержке депутата Госдумы РФ Ирины Яровой («Единая Россия») в воскресенье, 13 декабря, на Камчатку прибудут врачи, которых задействуют при амбулаторном лечении пациентов. Также в регион при поддержке полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева будет направлен десант военных медиков.

«Это принципиально важная тема сейчас: к сожалению, много врачей болеют, и они банально не справляются с нагрузкой», — пояснил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в терминале внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска открылся пункт экспресс-диагностики на COVID-19.