Владивосток, , 09:49 — REGNUM Системы выделения и распределения вакцины должны быть прозрачными, соответствующие поручения уже даны профильному министерству. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

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«Все системы выделения вакцины, ее распределения в связи с тем, что это важно для жизни и здоровья людей, должны быть прозрачными. Такое поручение я вчера дал Минздраву», — сказал Трутнев.

По его словам, в течение недели в министерстве дадут раскладку — «когда, в какие сроки, как распределять по регионам, в зависимости от чего»: «Если мы будем считать, что эта система непрозрачна, то вмешаемся, сделаем так, чтобы было всем понятно. Такие вещи надо делать честно».