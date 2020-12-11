Пермь, , 09:44 — REGNUM Администрация Перми решила отказаться от предложения гендиректора холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина арендовать за 1 рубль в месяц здание школы, которое построено в микрорайоне Красные Казармы, сообщает издание «Коммерсантъ».

Чиновники намерены добиваться передачи здания в муниципальную собственность в судебном порядке. Первое заседание по делу назначено на 15 декабря.

Мэрия отозвала поправку в бюджет 2021−2023 годов, предусматривающую выделение 69 млн рублей на покупку оборудования и мебели для школы. Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева отметила, что такой шаг связан с тем, что решение по поводу аренды здания школы у холдинга «Сатурн-Р» еще не принято.

Эксперты считают, что городские власти решили «перестраховаться» и не тратить бюджетные средства на оснащение школы без гарантий получения здания в собственность муниципалитета.

Напомним, конфликт вокруг новой школы возник весной 2020 года. Депутаты гордумы отказались от рассмотрения возможности увеличения высотности для застройки в ЖК «Арсенал», а ответной реакцией застройщика стал отказ передавать здание школы в микрорайоне Красные казармы на баланс города.

Александр Репин отметил, что ранее компания была вынуждена подписать соглашение с властями о передаче здания школы. «Если бы мы не согласились на строительство за свои средства и безвозмездную передачу школы, то не смогли бы строить в Красных Казармах многоэтажные дома. В таком случае приобретение этих земельных участков не окупилось бы. Мы покупали землю без ограничений, потом там установили высотность в четыре этажа. А как только мы согласились на условия властей, они изменили высотность на 25 этажей. Тогда других вариантов у нас и не было», — сказал он.

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