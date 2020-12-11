Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 декабря, после нескольких дней сухой погоды начнется снегопад. Также возможен ледяной дождь и обледенение.

Как объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус на погоду в петербургском регионе окажет влияние приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками. Пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а ближе к вечеру возможны ледяные дожди и гололёды.

По прогнозу синоптика, температурный фон повысится, местами до слабых оттепелей.

«Температура воздуха 0…-2 градуса, по области −4…+1 градус. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнил Леус.

Напомним, ранее УГМС СЗФО предупреждало, что ледяные дожди пройдут по нескольким регионам округа — Ленинградской, Псковской и Новгородской областям. Однако синоптики отметили, что ничего опасного в регионах не ожидается.

12 декабря в Санкт-Петербурге и в Ленобласти также местами ожидается умеренный мокрый снег, морось, в отдельных районах гололед.

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