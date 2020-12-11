Сухой Лог, Свердловская область, , 09:47 — REGNUM В Сухом Логе (Свердловская область) удалось восстановить отопление после коммунальной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за прорыва на трубопроводе без тепла находилось 34 многоквартирных дома и два детских сада. В домах проживают около 2000 жителей.

Теплоснабжение восстановили в 02:00 (время местное). Для работ привлекли 13 специалистов МУП «Жилкомсервис» и семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оставили десятки домов в микрорайоне Сортировка без тепла и горячей воды из-за коммунальных работ в котельной.

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