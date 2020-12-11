Москва, , 09:41 — REGNUM В ряде стран мира в настоящее время пользователи отмечают проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify. Об этом 11 декабря сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что наибольшее число жалоб на работу Spotify отмечается в Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и США. При этом несколько меньше жалуются на работу музыкального интернет-сервиса пользователи из Польши, Австрии и Испании.

Также указывается, что у 88% пользователей возникают проблемы при прослушивании музыкальных треков, ещё 7% не могут попасть на сайт и 4% — не могут войти в свой аккаунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жалобы на неполадки в работе сервисов Google поступают от пользователей ряда стран мира.