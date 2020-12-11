Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (12 и 13 декабря) антициклон, который принес морозы, начнёт отступать. В столичном регионе будет теплеть, передают «Метеоновости».

Читайте также: Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в Москве не выпадет снег

В субботу ночью в Москве температура воздуха опустится до −9… −11 °C, днём до −4… −6 °C. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Местами не исключен небольшой снег

В воскресенье морозы ослабеют ночью до −7… −9 °C, днём до −3… −5 °C. Атмосферное давление начнет понижаться, станет облачно, пойдет снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, местами гололедица.

Подробнее: В Москве 11 декабря ожидается до шести градусов мороза