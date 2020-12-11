Саратов, , 09:37 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 11 декабря коронавирусная инфекция подтвердилась у 29 982 человек, за сутки заразились еще 263 жителя. Накануне заболел 261 саратовец. Всего выздоровели с начала пандемии 25 415 человек, за сутки — 194 пациента. Скончались за все время наблюдения 294 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 113 человек, от 50 до 59 лет — 57 заболевших, 15 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 11 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 834,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области вторые сутки погибают по пять пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и один мужчин. Возраст погибших от 52 до 73 лет.

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