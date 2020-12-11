Ташкент, , 09:34 — REGNUM Временный мораторий на снос построек, находящихся в частной собственности, предложил ввести депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, мораторий позволит исключить нарушения при отъеме земли у частников. Депутат отметил, что в настоящее время продолжаются нарушения имущественных прав граждан. Это отрицательно влияет на приток иностранных инвестиций в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря прокуратура Шайхантахурского района Ташкента подала иск в суд против хокимията (администрации) города за незаконный снос постройки, принадлежащей местному жителю.

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