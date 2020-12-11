Берлин, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 29 875 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным представителей института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 272 078.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 598 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 20 970.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 942 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (305 464 заразившихся), Бавария (248 679) и Баден-Вюртемберг (179 160).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 23 679 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.