Пермь, , 09:28 — REGNUM В Перми на 21 декабря запланированы публичные слушания по изменениям в Устав муниципалитета. Из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, мероприятие проведут в дистанционном формате, сообщает пресс-служба мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте администрации Перми и в группе «Пермь Первая» в социальной сети «Вконтакте» с 17:00 до 18:00 по местному времени ( 15:00—16:00 мск). Оргкомитет принимает предложения по теме публичных слушаний. Их следует направить на электронную почту правового управления администрации Перми. Очередность выступления участников будет определяться по сроку направления заявок.

На 18 декабря запланировано предварительное тестирование технической возможности выступления в дистанционной форме.

В мэрии подчеркнули, что для граждан, не имеющих технической возможности и желающих принять участие в слушаниях, в здании администрации выделят отдельное помещение (вместимостью до десяти человек) с необходимым оборудованием.