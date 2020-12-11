Пермь, 11 декабря 2020, 09:28 — REGNUM В Перми на 21 декабря запланированы публичные слушания по изменениям в Устав муниципалитета. Из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, мероприятие проведут в дистанционном формате, сообщает пресс-служба мэрии.
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Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте администрации Перми и в группе «Пермь Первая» в социальной сети «Вконтакте» с 17:00 до 18:00 по местному времени (
На 18 декабря запланировано предварительное тестирование технической возможности выступления в дистанционной форме.
В мэрии подчеркнули, что для граждан, не имеющих технической возможности и желающих принять участие в слушаниях, в здании администрации выделят отдельное помещение (вместимостью до десяти человек) с необходимым оборудованием.