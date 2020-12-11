Москва, , 09:28 — REGNUM С 2021 года больницы и торговые центры будут обязаны обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) от пожаров. Такие требования предусмотрены правилами противопожарного режима, которые ступят в силу с 1 января следующего года.

Новые правила противопожарного режима, согласно постановлению правительства РФ, подписанного в сентябре 2020 года, будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

«На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей […] и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара», — говорится в правилах.

При этом необходимо предусмотреть наличие не менее одного СИЗОД и одного фонаря на каждого дежурного.

Аналогичное требование обеспечить наличие СИЗОД из расчёта по одному средству защиты на каждого работника дежурной смены содержится и для руководителей медицинских организаций. Также в больнице должны быть предусмотрены носилки из расчёта одни носилки на пять пациентов, не способные передвигаться самостоятельно. В нынешних правилах этого не предусмотрено.

Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности должна проводится не менее одного раза в год.