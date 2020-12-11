Москва, , 09:27 — REGNUM На данный момент свыше 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Из уже полученных Минобороны России 14,5 тыс. вакцин, по состоянию на 10 декабря сего года, прошли вакцинацию более 10 тыс. военнослужащих», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Также представитель Минобороны уточнил, что, по утвержденному главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу плану, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса должны пройти примерно 100 тысяч военнослужащих, для чего ведомством были заблаговременно подготовлены специалисты и необходимое для этого оборудование.

Кроме этого, Конашенков указал, что в первую очередь будут привиты от COVID-19 военные медики, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчеты РВСН и командиры подразделений ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса.