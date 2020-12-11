Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Sony и студия Scavengers представили игру Season, которая выйдет на PlayStation 5. Анонсирующий трейлер был показан 11 декабря во время трансляции церемонии The Game Awards 2020.

Season будет необычной «расслабляющей» приключенческой игрой про исследование прошлого цивилизации и исчезающих культур. Главный герой, путешествующий по обширной, но малозаселённой территории, будет вооружён фотоаппаратом, диктофоном и журналом для путешествий, в котором он будет хранить различные эскизы. Игра выйдет на PlayStation 5 и ПК, разработчики пока не называли дату её релиза.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время трансляции The Game Awards 2020 показали трейлер игры Ark 2 с виртуальной версией Вина Дизеля. Студия Wildcard также анонсировала анимационный сериал Ark, который начнут показывать в 2022 году.

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