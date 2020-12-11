Кызыл, , 09:18 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Таким образом, общее число за весь период пандемии перевалило за 13,5 тыс. подтверждённых случаев.

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За сутки госпитализировали 44 инфицированных. Выписаны из больниц с выздоровлением ещё 182 пациента.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 87 человек. На ИВЛ находится 4 пациента, на НИВЛ — 9», — отметили в Минздраве.

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