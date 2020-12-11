Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили 139 995 случаев заражения коронавирусом, в том числе 836 — за минувшие сутки, сообщили 11 декабря в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Выздоровели 124 056 пациентов, скончались — 2112 человек. С 1 августа выявлено 43 635 случаев пневмонии, выздоровели — 31 282 пациента, скончались — 462 человека.

Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев обнаружено в Восточно-Казахстанской области — 17 557, Нур-Султане — 16 880 и Алма-Ате — 16 816. Наиболее неблагоприятная ситуация с распространением инфекции наблюдается в Павлодарской области.

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