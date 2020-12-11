Махачкала, , 09:10 — REGNUM Заслуженный юрист Дагестана Магомед Исаев назначен председателем Арбитражного суда республики. Это следует из указа президента России Владимира Путина от 10 декабря «О назначении судей федеральных судов».

«Назначить на период до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи председателем Арбитражного суда Республики Дагестан Исаева Магомеда Салиховича», — сказано в документе.

Исаев работает в Арбитражном суде Дагестана с февраля 1993 года. В январе 2018 года президентом России он был назначен заместителем председателя суда, а в марте текущего года на него были возложены полномочия председателя суда. Имеет почетные звания «Заслуженный юрист Республики Дагестан» и «Почетный работник судебной системы».

Этим же указом президента России от 10 декабря Анвар Халилов назначен судьей Ленинского районного суда Махачкалы, а Александр Воробьев — судьей Махачкалинского гарнизонного военного суда.