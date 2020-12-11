Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Виртуальный Вин Дизель стал одним из персонажей трейлера игры Ark 2. Ролик показали 11 декабря во время трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020.

В видео длительность более четырёх минут показано, как персонаж сначала сражается с напавшими на его племя, затем убегает от тираннозавра, а после взаимодействует с голографическим интерфейсом. Кроме того, на The Game Awards 2020 был анонсирован анимационный сериал Ark, который начнут показывать в 2022 году. Разработчики пока не назвали дату релиза Ark 2.

Напомним, разработкой игры ARK: Survival Evolved занимается студия Wildcard, а также ряд других компаний. Это многопользовательская игра в жанре симулятора выживания.

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