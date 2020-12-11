Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В Екатеринбурге выявили ещё 50 нарушителей, которые не стали надевать маску в такси, лифтах и иных местах, где требуют соблюдать санитарные требования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

С 30 ноября по 6 декабря 2020 года в городе проверили 249 точек — предприятия, аптеки, парковки и другие места. В 8 из 17 машинах такси были выявлены нарушения санитарного режима.

«Составлено 50 протоколов по ч.2. ст.6.3 КоАП РФ на граждан, которые не стали надевать маску после напоминания проверяющих», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области прописали в указе о «режиме повышенной готовности» рекомендацию для таксистов по установке защитных экранов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале изменили указ об экранах в такси после вмешательства прокуратуры