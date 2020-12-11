Казань, , 09:24 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с опасным метеорологическим явлением объявили на территории Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского Гидрометцентра.

В регионе несколько дней наблюдается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9−17 градусов ниже климатической нормы, с минимальными температурами до — 25 градусов, а в отдельных районах Татарии — до — 28 градусов. Ожидается, что аномальные морозы продержатся в республике вплоть до 14 декабря.

В предстоящие выходные дни, 12 и 13 декабря, минимальная температура воздуха ночью будет от −13… −18 градусов, при прояснениях до — 25. Максимальная дневная температура воздуха составит от — 7 до — 12 градусов. На дорогах гололедица.

ИА REGNUM напоминает, ряд регионов Приволжского и Южного федеральных округов России столкнутся с аномально холодной погодой в ближайшие дни из-за наступления мощного антициклона.

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