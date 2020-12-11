Москва, , 08:59 — REGNUM Семьи в России тратят на новогоднюю ёлку и украшения для неё и дома в среднем около 7 тыс. рублей, свидетельствуют результаты исследования Ozon.

Отмечается, что типичный набор, покупаемый к Новому году, состоит из ёлки, наконечника и набора игрушек для неё, а также декора для дома. Минимальная стоимость такого наборы составляет около 1 тыс. рублей.

«Но среднестатистическая российская семья тратит почти в семь раз больше — в среднем 6,8 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

В исследовании говорится, что продажи новогодних товаров в конце ноября — начале декабря удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а количество заказов с новогодней атрибутикой выросло в три раза. Средний чек на эти товары вырос на 70% в годовом сопоставлении, превысив 2 тыс. рублей.

Уточняется, что в 2020 году граждане уделяют гораздо больше внимания украшению дома, поскольку во многих регионах в новогоднюю ночь не будут работать рестораны, а путешествия пришлось перенести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников посоветовал жителям России встречать Новый год в кругу родных и близких. Мясников посоветовал приглашать «на праздник всех, кого хотите видеть — семья, друзья». Провести же сам праздник лучше в домашней обстановке, уточнил он.

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