Оренбург, , 08:59 — REGNUM Оренбургский референтный центр Россельхознадзора освоил методику для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных, сообщает региональный минсельхоз.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, пока не доказана возможность заражения человека коронавирусом от домашних питомцев. Однако есть факты заражения животных от человека.

ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» вошло в федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», а именно в части «Экспорт АПК» как опорная лаборатория по ПФО.

Продукция оренбургских аграриев и животноводов идет на экспорт и проходит обязательный лабораторный контроль. Мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, корма, мед экспортируют в Азербайджан, Анголу, Вьетнам, Германию, Гонконг, Канаду, Китай, Латвию, Литву, ОАЭ, США. Ежегодно в лаборатории проводится свыше 500 тыс. лабораторных исследований.