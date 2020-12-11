Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Власти Нур-Султана рассматривают возможность применения новых механизмов борьбы с коронавирусом. Об этом 11 декабря заявил глава столицы Казахстана Алтай Кульгинов на сессии маслихата (представительного органа власти) Нур-Султана.

Градоначальник отметил, что город вошел в «красную» зону по распространению коронавируса. Он призвал депутатов провести разъяснительную работу с населением, чтобы сократить число новых случаев заражения.

Кульгинов отметил, что в ближайшее время планируется разрешить круглосуточную работу крупных торговых центров. По его словам, это позволит разгрузить очереди, которые возникают при введении ограничений на время работы.

Отметим, по состоянию на 11 декабря в Казахстане выявили 139 995 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 880 — в Нур-Султане, выздоровели 124 056 человек, скончались — 2088 пациентов.

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