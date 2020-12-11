Москва, , 08:57 — REGNUM Правительство России расширило список школ-получателей субсидий на бесплатное питание учеников младших классов, сообщает 11 декабря официальный сайт правительства.

Соответствующие изменения в правила предоставления субсидий внёс премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С января 2021 года поддержку государства получат ещё около 2 тыс. учебных заведений. В настоящее время их насчитывается порядка 38 тыс. Субсидии получат школы, которые готовы обеспечивать младшеклассников горячим питанием и имели столовые и пищеблоки по состоянию на 1 октября 2020 года. Ранее в правилах указывалась другая дата — 15 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин рассказал, что теперь в России вопрос с обеспечением горячим питанием остаётся нерешённым примерно для 1% школ.