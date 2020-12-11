Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Студия BioWare представила первый кинематографический трейлер четвёртой игры серии Dragon Age. Ролик был показан 11 декабря во время трансляции The Game Awards 2020.

Стоит отметить, что проект пока не получил официального названия, компания представила его как The Next Dragon Age. К сожалению, в этом коротком видео BioWare не показала игровой процесс, однако поклонники франшизы могут получить представление о художественном стиле будущей ролевой игры.

Напомним, 3 декабря компания сообщила, что её покинули генеральный менеджер Кейси Хадсон и исполнительный продюсер Dragon Age 4 Марк Дарра. Глава BioWare Лаура Миле сообщила, что их уход не повлияет на реализацию проекта.

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