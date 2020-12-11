Ханты-Мансийск, , 08:54 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 224 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 11 декабря: Сургут — 32; Нижневартовск — 29; Ханты-Мансийск — 26; Нефтеюганск — 17; Нягань — 15.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 11 декабря 36 784 случая. Излечились 32 475 человек, 460 пациента с COVID-19 скончались (на шесть человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 11 декабря составляет 1,01.