Махачкала, , 08:52 — REGNUM Уголовное дело завели в Дагестане по факту смерти 29-летней местной жительницы в родильном доме. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Женщина скончались 1 декабря в родильном доме №2 города Махачкалы, а перед этим в утробе умерли двое ее детей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что у погибшей развился острый жировой гепатоз беременных — редкий диагноз, который, как отмечается, в 80% случаев приводит к материнской смертности по всему миру. При этом заболевании печень беременной стремительно саморазрушается, зачастую убивая и саму женщину, и ее ребенка.

«Все силы медработников родильного дома были брошены на спасение женщины, ее консультировали лучшие специалисты страны из центра акушерства и гинекологии им. Кулакова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, подключился и президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Ефим Шифман«, — отметили в минздраве.

На третий день пребывания в больнице беременной было проведено экстренное кесарево сечение, так как дети стали погибать еще в утробе из-за выраженной печеночной недостаточности. После операции женщина впала в кому, 1 декабря она скончалась.

Медицинская документация погибшей направлена на независимую экспертизу в центр акушерства и гинекологии им. Кулакова. Федеральные специалисты проверяют качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке, добавили в минздраве.