Пенза, , 09:22 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрированы три новых летальных случая среди пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 11 декабря всего умерли 269 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Новые жертвы коронавируса — 35-летняя женщина, а также двое мужчин в возрасте 52 и 67 лет. Пациенты страдали рядом тяжелых сопутствующих заболеваний, которые осложняли проводимую терапию. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 10 декабря достиг 37,75% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 188 человек, среди них 91 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от одного месяца до 17 лет.

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