Москва, , 08:52 — REGNUM В ближайшее время в восточной части европейской России ожидается аномально холодная погода, а в Татарии будет на 17 градусов ниже нормы. Об этом 11 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни до 13 декабря в Ульяновской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 градусов, в Татарстане с 11 по 14 декабря аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 9−17 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что в Оренбургской области до 15 декабря тоже будет наблюдаться аномальный холод, ниже климатической нормы на 9 градусов.

Помимо этого, синоптик уточнил, что в период до 12 декабря в Нижегородской, Кировской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовии и Чувашии тоже будет наблюдаться аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов ниже нормы.

«На востоке Европейской территории России такая холодная погода, и никуда от этого не денешься», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в результате холодной погоды, установившейся на европейской части России, на многих реках в данном регионе образовался лед, толщина которого составляет от 8 до 42 см.