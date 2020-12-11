Тюмень, , 08:45 — REGNUM В Тюменской области с 14 декабря по 31 декабря 2020 года стартуют традиционные предновогодние рейды по охране хвойных молодняков. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В ведомстве напоминают, что при перевозке новогодних елей автотранспортом необходимо иметь при себе документы, подтверждающие легальность их сруба. Перевозчикам-нарушителям грозит штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Незаконный сруб хвойного дерева с диаметром ствола 12 см в зависимости от высоты карается штрафом в размере от 2482 до 16 955 рублей. Если размер ущерба за незаконно срубленное дерево превысит 5000 рублей, к нарушителю будут применены меры уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере до трёх миллионов рублей.