Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Геймдизайнер Глен Шофилд и его студия Striking Distance представили свою первую игру The Callisto Protocol в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов). Первый трейлер проекта был показан 11 декабря, во время трансляции церемонии The Game Awards 2020.

Геймеры знают Шофилда по работе над играми франшизы Dead Space. Разработчик дал понять, что его новый проект выполнен в духе этой серии, т. е. что The Callisto Protocol будет игрой в жанре survival horror, выполненной в научно-фантастическом сеттинге.

Действие игры будет происходить в 2320 году в некой тюрьме строго режима Black Iron Prison, расположенной на Каллисто (один из спутников Юпитера). Представление о проекте геймеры могут получить, посмотрев трейлер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время The Game Awards 2020 была представлена игра Evil Dead: The Game, создающаяся на базе франшизы «Зловещие мертвецы». Её разработкой занимаются студии Boss Team Games и Saber Interactive.

Читайте ранее в этом сюжете: На The Game Awards 2020 представили духовного преемника игры Left 4 Dead