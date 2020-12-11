Москва, , 08:37 — REGNUM Более 22,5 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, скончались в России в октябре. Коронавирусная инфекция названа основной причиной смерти в 13 896 случаях, следует из данных Росстата.

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Основной причиной смерти заболевание COVID-19 точно стало в 11 630 случаях. Ещё 2266 человек скончались от него с большой долей вероятности, но медики пока точно не идентифицировали вирус. В 1711 случаях COVID-19 вызвал осложнения другого заболевания, которое привело к смерти. Остальные люди умерли от других причин, хотя новый вирус был в их организме.

Прежний рекорд смертности от COVID-19 в России зафиксировали в мае. Тогда скончались 12 669 человек с этим диагнозом, при этом в 7603 случаях заболевание стало основной причиной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте смертности в РФ. За десять месяцев года этот показатель вырос на 9,7% в годовом выражении.

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