Москва, , 08:39 — REGNUM В результате холодной погоды, установившейся на европейской части России, на многих реках в данном регионе образовался лед, толщина которого составляет от 8 до 42 см. Об этом 11 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Процесс ледообразования идет на Москва-реке у Звенигорода. На водохранилищах Волжско-Камского каскада, на Урале и реках всего бассейна толщина льда составляет от 8 до 42 сантиметров», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в результате холодной погоды в Приволжском федеральном округе и на Урале замерзли водохранилища и сами реки, и их притоки.

Кроме того, Вильфанд добавил, что на водохранилищах в Северо-Западном федеральном округе толщина льда в настоящее время составляет от 9 до 20 см и рассказал, что образование льда также отмечается на Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ряд регионов Приволжского и Южного федеральных округов России столкнется с аномально холодной погодой в ближайшие дни.