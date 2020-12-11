Кемерово, , 08:28 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 11 декабря, за прошедшие сутки выявлено 173 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 31, Кемерово — 29, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 16, Ленинск-Кузнецкий — 12, Осинники — десять, Киселевск — девять, Новокузнецкий МР — девять, Белово — шесть, Мыски — пять, Юрга — пять, Таштагольский МР — пять, Березовский — четыре, Полысаево — три, Топкинский МО — три, Калтан — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Промышленновский МО — два, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Тяжинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 219 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 22 866 случаев заражения коронавирусом, 19 369 человек выздоровели, 418 скончались.