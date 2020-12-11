Рабат, , 08:25 — REGNUM На сегодняшний день в Марокко общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 391 тыс. Об этом 11 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие сутки в стране было выявлено 3345 заразившихся SARS-CoV-2 и потому в настоящее время их общее число составляет 391 529.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Марокко на сегодняшний день выросло до 6492, при 345 934 вылечившихся от нового заболевания пациентах.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Марокко было выявлено свыше 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.