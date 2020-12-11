Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Студии Boss Team Games и Saber Interactive представили на The Game Awards 2020 трейлер игры Evil Dead: The Game, в основу которой легла серия комедийных фильмов ужасов «Зловещие мертвецы». Ролик был показан 11 декабря, во время трансляции церемонии вручения премии на YouTube.

В коротком видео разработчики не показали игровой процесс, однако пользователи сети предположили, что Evil Dead: The Game может быть чем-то вроде кооперативной многопользовательской игры, похожей на Friday, 13th. При этом геймерам дали понять, что они смогут играть за разных персонажей, в том числе за Эша Уильямса из фильмов франшизы. Игра выйдет в 2021 году, её создатели пока не называли более точного срока релиза.

Напомним, роль Эша Уильямса в серии «Ходячие мертвецы» исполнил актёр Брюс Кэмпбелл. Пока нет информации о том, будет ли он участвовать в этом проекте.