Оренбург, , 08:21 — REGNUM В Оренбурге депутаты Заксобрания передали в «технические библиотеки» школ 50 компьютерных планшетов. До конца января депутаты Заксобрания и Горсовета закроют вопрос дефицита гаджетов в городе, сообщает пресс-центр регионального парламента.

По словам депутатов, планшеты поступают на баланс образовательных организаций. При вынужденном дистанционном обучении ученики смогут брать планшеты на временное пользование домой, как книги в библиотеке. В последний «дистант» более 450 семей столкнулись с проблемой отсутствия технических возможностей для обучения на дому.

«Безусловно, очное обучение в школе не заменит ничего. Но, на мой взгляд, надо учесть этот опыт и сделать все возможное, чтобы обучение было доступно всем без исключения. Сейчас мы ставим перед собой задачу-минимум — несколько планшетов в школу для детей из малообеспеченных семей и задачу-максимум — создать так называемые мобильные классы. То есть оснастить школы набором из 30 гаджетов, как для использования дома детьми на больничном, так и для их участия в онлайн-олимпиадах, тестированиях и конкурсах на уроках в школах. Пока это только идея», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Александр Куниловский.

Он подчеркнул, что при получении поддержки родительского сообщества возможно создание спецпрограммы по оснащению школ необходимой техникой.

Напомним, в Оренбурге из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, после затянувшихся осенних каникул очно обучение начали получать только выпускники школ. С 23 ноября в школы пошли ученики начального звена. С 7 декабря за парты сели учащиеся пятых-десятых классов.

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