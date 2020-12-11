Буэнос-Айрес, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 6,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 6994 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 482 216.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 211 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 40 431.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 318 187 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 5303 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.