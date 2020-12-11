Аддис-Абеба, , 08:22 — REGNUM Правительство Эфиопии объявило о начале проведения кампании бесплатного тестирования на наличие коронавируса в 34 специализированных центрах в столице страны, Аддис-Абебе. Об этом сообщает BBC Amharic.

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Институт общественного здравоохранения страны совместно с министерством здравоохранения опубликовали список центров, где можно сделать бесплатный тест, среди них — как частные, так и государственные больницы. Пока неясно, будет ли услуга распространена на районы за пределами столицы.

В настоящее время медицинские учреждения по всей Эфиопии взимают 1250 эфиопских быр (32 долларов США) за тест на SARS-CoV-2. Раньше бесплатно тестировались только те, у кого были симптомы заражения и те, кто был выявлен в ходе отслеживания контактов.

Согласно данным Африканских центров по борьбе с заболеваниями, Эфиопия входит в число африканских стран с высоким числом случаев заболевания COVID-19. К настоящему времени в стране было протестировано около 1,7 миллионов человек. По данным министерства здравоохранения Эфиопии, около 114 834 человек получили положительный результат теста на SARS-CoV-2 и 1769 человек умерли от COVID-19.

Министр здравоохранения Эфиопии Лия Тадессе в четверг, 10 декабря, заявила, что старший анестезиолог больницы Святого Фола в столице страны скончался от COVID-19.