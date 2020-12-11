Кейптаун, , 08:15 — REGNUM Министр здравоохранения ЮАР официально заявил, что в настоящее время страна переживает вторую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление Цвели Мхизе.

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Министр назвал четыре провинции — Западно-Капскую, Восточно-Капскую, Квазулу-Натал и Гаутенг — основными очагами новой волны.

Он сообщил о всплеске числа заражений среди лиц в возрасте от 15 до 19 лет, «вероятно, из-за большого количества алкогольных вечеринок молодых людей без соблюдения «мер безопасности».

»Если эта тенденция продолжится, наша система здравоохранения будет перегружена», — предупредил он.

С момента начала пандемии в ЮАР регистрируется самое большое число случаев заболевания COVID-19 в Африке. В среду, 9 декабря, в стране было зарегистрировано 6079 новых случаев заражения вирусом. К настоящему времени в стране подтвердили 828 598 случаев заражения вирусом и 22 574 случая смерти.