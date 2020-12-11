Магадан, Магаданская область, , 08:26 — REGNUM В Магаданской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» все запланированные на 2020 год работы выполнены на 100%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Работы на участках дорог проводились в комплексе. Применялись современные функциональные асфальтобетонные смеси по новому ГОСТу.

В нормативное состояние приведено 6,3 км дорог. На эти цели из федерального бюджета Колыма получила 285 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, УФАС Приморья, на основании материалов СУ СК РФ, провела проверку пяти муниципальных контрактов на ремонт дорог во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».