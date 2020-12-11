Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за всё время пандемии в республике от COVID-10 скончались 499 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 21 806. За сутки выявлено 228 новых носителей, большинство из которых обратились к врачам в связи с появлением симптомов ОРВИ и пневмонии. Выздоровели к настоящему времени 17 483 человека, в том числе 328 за сутки.

В республиканских стационарах остаются 1858 пациентов. 115 тяжёлых больных находятся в реанимации, 61 из них подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2597 коек, занято — 1858, свободно — 739 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%. Амбулаторное лечение проходят 1966 пациента с COVID-19, наблюдается 7003 человека», — отметили в штабе.

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