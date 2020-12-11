Москва, , 07:59 — REGNUM Несколько станций метро Москвы будут закрыты с 12 декабря, сообщает 11 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

С 12 по 22 декабря не будут работать станции «Хорошёвская» и «Шелепиха». При этом на участке между станциями «ЦСКА» и «Савёловская» поезда будут ходить с увеличенными интервалами, на между «ЦСКА» и «Парком Победы» движение временно приостановят.

Для поездов Солнцевской ветки конечной станцией в сторону центра временно станет «Деловой центр». Между станцией МЦК «Хорошёво», станций метро «Полежаевская» и «ЦСКА» будут ходить бесплатные автобусы компенсационных маршрутов.

Также с 12 декабря будут закрыты станции на юго-востоке столицы. Так, с 12 по 14 декабря не будут ходить поезда на Некрасовской линии на участке между станциями «Нижегородская» — «Лефортово». Между ними пустят наземный транспорт. Также временно изменится схема движения автотранспорта.

Ограничения в работе транспорта вызваны подготовкой к открытию нескольких станций Большой кольцевой линии (БКЛ).