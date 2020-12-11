Берлин, , 07:55 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 29 875 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха, ведущего статистику по COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По его данным, с начала пандемии в ФРГ подтвердили 1 272 078 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 10 декабря в стране скончались еще 598 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Германии достигло 20 970 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее, 9 декабря, в Германии выявили 23,6 тыс. зараженных новым коронавирусом. В тот же день в ФРГ умерли 440 пациентов. Отметим, что власти Германии ранее продлили карантинные меры по COVID-19 до 20 декабря.