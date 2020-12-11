Абакан, , 07:53 — REGNUM По состоянию на 11 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 14 053 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 180 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Выздоровели 222 человека. За весь период в Хакасии коронавирус победили 10 685 человек.

Получают лечение 3229 жителей Хакасии с диагнозом COVID-19. У 188 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме, 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время в республике скончались 128 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Хакасии коронавирус был выявлен у 179 человек. На ИВЛ находились 36 человек.

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