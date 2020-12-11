Москва, , 07:53 — REGNUM Российские граждане, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан вернулись на родину, сообщил 11 декабря член Общественной палаты РФ, глава ФЗНЦ Александр Малькевич в своём Telegram-канале.

«(Они) точно находятся в России. Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена», — написал он.

По словам Малькевича, вокруг высвобождения граждан России из ливийской тюрьмы есть много подробностей, но они будут обнародованы позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудников ФЗНЦ захватили в Ливии в мае 2019 года. Их поместили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную бандформированию RADA. Официально эта группировка входит в состав «МВД» Правительства национального согласия Ливии.

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